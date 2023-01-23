Актер Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Малом театре

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Народного артиста России Валерия Афанасьева госпитализировали с травмой после спектакля "Горячее сердце" в Малом театре. Об этом сам актер рассказал в беседе с Пятым каналом.

"Я чувствую себя прекрасно <...>. Я сейчас в палате нахожусь, не могу разговаривать, но все нормально", – коротко прокомментировал ситуацию Афанасьев.

Директор Малого театра Тамара Михайлова, в свою очередь, рассказала ТАСС, что актер повредил ногу. По результатам обследования, перелома нет и связки не порваны, уточнила она. По словам Михайловой, актер останется в больнице до завтра.

В спектакле "Горячее сердце" 73-летний Афанасьев играет Силана. Как отметила директор театра, спектакль, в ходе которого народный артист РФ получил травму, был доигран до конца.

Ранее сообщалось, что актера Ивана Краско выписали из больницы после инсульта. Артист был госпитализирован в начале января в Санкт-Петербурге. Перед выпиской 92-летний актер сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо.

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