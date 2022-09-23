Актера Сергея Бурунова выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российского актера Сергея Бурунова, заболевшего коронавирусной инфекцией, выписали из лечебного учреждения. Об этом ТАСС рассказала агент артиста Анастасия Сайфулина.

"Сергей выписан, чувствует себя нормально, будет восстанавливаться", – поделилась она.

21 сентября Бурунова госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с COVID-19. Актер уверял, что с ним "все нормально".

Ранее народного артиста РФ Александра Филиппенко госпитализировали в одну из клиник Москвы с коронавирусной инфекцией. Его жена Марина Ишимбаева рассказала, что ничего угрожающего жизни артиста в настоящее время нет.

После Филиппенко подтвердил слова супруги и поделился, что изначально планировал побыть на даче до выздоровления, но после все же обратился за помощью ко врачам.