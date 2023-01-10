Ивана Краско госпитализировали в Петербурге с инсультом

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге с инсультом, сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Вячеслава Смородинова.

Сейчас 92-летний Краско находится в стабильном состоянии. Его перевели в общую палату отделения неврологии Елизаветинской больницы.

Краско находится в больнице с 6 января. В начале декабря артиста госпитализировали в плановом порядке для профилактики общего состояния. Тогда он провел в стационаре Мариинской больницы около недели и выписался раньше из-за работы.

В июле сообщалось о госпитализации 91-летнего Краско. Медики обнаружили у него жидкость в легких и проблемы с сердцем, а также повышенную утомляемость.

Позже Краско рассказал, что находился на обследовании в Свердловской больнице Санкт-Петербурга. Артист поблагодарил женский персонал медучреждения, признавшись, что флиртовал с сотрудницами.

Краско – артист театра и кино, ветеран петербургской сцены. В сентябре он отметил свое 92-летие. Более полувека Краско служит в Театре имени Комиссаржевской.

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