Артист Иван Краско остается в больнице для обследований

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Денис Вышинский

Народный артист России Иван Краско остается в стационаре после перенесенного инсульта, врачи назначили ему дополнительные обследования. Об этом он сообщил ТАСС.

Актер рассказал, что чувствует себя хорошо, но временно остается в Елизаветинской больнице.

Также, по словам Краско, он просит медицинских работников выписать его в ближайшее время. В конце января артист планирует сыграть в спектакле "Я вернулся в мой город", посвященном освобождению Ленинграда от блокады.

Однако пока врачи не готовы отпустить его из больницы.

Краско госпитализировали в начале января. Об этом сообщил его концертный директор Вячеслав Смородинов. Он уточнил, что 92-летний артист находится в больнице с 6 января с диагнозом "инсульт".

Позднее деятель искусства рассказал, как протекает его лечение.

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