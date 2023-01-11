Иван Краско рассказал о своем лечении после инсульта

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист России Иван Краско, попавший в больницу с инсультом, рассказал Москве 24, что чувствует себя хорошо и уже строит планы на выписку.

Ранее о госпитализации актера в Санкт-Петербурге сообщил его концертный директор Вячеслав Смородинов. Он уточнил, что Краско находится в больнице с 6 января с диагнозом "инсульт". Состояние 92-летнего артиста оценивается как стабильное, его уже перевели в общую палату.





Иван Краско народный артист России Чувствую себя хорошо, все в порядке. Нахожусь в Елизаветинской больнице. Ставят капельницы всякие калия и магния.

Актер добавил, что надеется в скором времени выписаться из больницы, чтобы в конце января принять участие в спектакле Театра имени Комиссаржевской, где он продолжает служить.

"Я прошу меня освободить к 27 января. Это День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Спектакль у нас в театре. Сейчас решают, выпустят меня или нет", – уточнил Краско.

В начале декабря 2022 года артист был госпитализирован в плановом порядке в Петербурге. Тогда Краско провел в стационаре Мариинской больницы примерно неделю и из-за работы выписался раньше.



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