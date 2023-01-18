Актриса Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Народная артистка России, актриса театра и кино Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Об этом сообщается на сайте карельского отделения билетного оператора "Кассир.ру".

Информация о госпитализации Удовиченко была размещена 29 декабря, за несколько дней до спектакля "Новогодний переполох", который должен был пройти в Петрозаводске.

"Замена артиста в спектакле "Новогодний переполох". Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника", – говорится в материале.

Отмечается, что спектакль прошел с заменой актрисы.

Ранее российский актер и юморист Сергей Дроботенко обратился к медикам в связи с плохим самочувствием. Врачи диагностировали у него бронхопневмонию. В настоящее время юморист находится на домашнем лечении.

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