Актера Романа Мадянова похоронят на кладбище села Малахово в Раменском

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Народного артиста России Романа Мадянова похоронят на кладбище села Малахово в Раменском. Об этом рассказал сын артиста Роман.

"Прощание в пятницу (27 сентября. – Прим. ред.) 12:00 в Бронницах, Советская улица, 61", – приводит слова Мадянова-младшего телеканал "360".

По словам сына артиста, Мадянов работал и снимался в кино, несмотря на ухудшение своего состояния из-за болезни. Мадянов-младший также рассказал, что в момент смерти был не рядом с отцом. Ему сообщили, что актеру стало плохо, он побледнел и успел присесть, после чего ушел из жизни.

О смерти актера театра и кино Мадянова стало известно 25 сентября. Заслуженный артист России скончался в возрасте 62 лет.

Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. В 1984 году он окончил Российский институт театрального искусства, после чего был зачислен в штат Московского театра имени Владимира Маяковского.

В общей сложности Мадянов проработал в театре больше 20 лет и сыграл немало ярких ролей, в том числе в спектаклях "Леди Макбет Мценского уезда" и "Беседы с Сократом". В кино он дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского". Всего актер сыграл в свыше 200 кинокартинах.

Мадянов также является заслуженным артистом России (1995), обладателем премий "Золотой орел" (2007, 2014) и лауреатом премии "Ника" (2008, 2009, 2011, 2014).