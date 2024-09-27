Прощание с актером Романом Мадяновым началось в подмосковных Бронницах

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Прощание с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым началась в Соборе Архангела Михаила в подмосковных Бронницах.

Проводить Мадянова в последний путь пришли родственники, друзья и коллеги актера. Так, на церемонии были замечены народные артисты России Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков, Сергей Гармаш, а также актеры Александр Баринов, Александр Стриженов и многие другие.

Похороны запланированы после церемонии прощания в селе Малахово Раменского городского округа.

О смерти Мадянова стало известно 25 сентября. Заслуженный артист России скончался в возрасте 62 лет.

В общей сложности Мадянов проработал в Московском театре имени Владимира Маяковского больше 20 лет и сыграл немало ярких ролей, в том числе в спектаклях "Леди Макбет Мценского уезда" и "Беседы с Сократом". В кино он дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского". Всего актер сыграл в свыше 200 кинокартинах.

Сын актера рассказывал, что Мадянов работал и снимался в кино, несмотря на ухудшение своего состояния из-за болезни. Мадянов-младший также сообщил, что в момент смерти отца не был с ним рядом.

