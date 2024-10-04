Церемония прощания с композитором Добрыниным проходит на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Церемония прощания с народным артистом России, композитором Вячеславом Добрыниным началась в зале на Троекуровском кладбище.

С композитором пришли проститься народные артисты РСФСР Лев Лещенко, Владимир Винокур, актер Михаил Грушевский и поэт-песенник Симон Осиашвили, музыкант Александр Маршал, президент Российского книжного союза, глава попечительского совета театра Et cetera Сергей Степашин, продюсер Игорь Матвиенко, композитор Юрий Антонов и другие.

Также венки прислали Владимир Путин, певец Николай Расторгуев, Матвиенко, Маршал, телеведущий Андрей Малахов и ФК "Динамо". Кроме того, на прощание с артистом пришла представитель Аллы Пугачевы Елена Чупракова и передала венок от артистки.

После церемонии прощания Добрынина похоронят на 21-м участке, где находится "аллея звезд".

Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет. Как писали журналисты, артист ушел из жизни в одной из московских клиник, куда поступил с инсультом.

В связи с кончиной соболезнования родным и близким композитора выразил Владимир Путин. Президент отметил большой творческий вклад Добрынина в отечественное эстрадное искусство. В свою очередь, певец Юрий Антонов назвал артиста выдающимся поэтом-песенником.

Также эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, что был шокирован известием о смерти близкого друга. Он подчеркнул, что поговорить с Добрыниным возможности не было, так как последний получил третий инсульт, лежал без движения, и "жили у него только глаза".

За свою карьеру Вячеслав Добрынин написал около тысячи песен. Среди самых известных – "Не сыпь мне соль на рану", "Синий туман", "Колдовское озеро", "Ах, какая женщина", "Все, что в жизни есть у меня" и другие.

