Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Вячеслава Добрынина

Народный артист России Вячеслав Добрынин скончался 1 октября в возрасте 78 лет. По словам его концертного директора, причиной смерти мог стать инсульт. Как отреагировали на известие друзья и коллеги музыканта, расскажет Москва 24.

"Последняя песня в его жизни"

Фото: ТАСС/Анна Салынская

О смерти певца и композитора Вячеслава Добрынина стало известно днем 1 октября: до этого он несколько дней находился в медучреждении, куда попал в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.

Первым о смерти Добрынина журналистам рассказал народный артист РСФСР Лев Лещенко. В беседе с телеграм-каналом SHOT он уточнил, что новость ему сообщила супруга композитора Ирина. Концертный директор Добрынина Сергей Карпов подтвердил ТАСС, что причиной смерти мог стать инсульт, который стал уже третьим по счету.

Ранее, на фоне сообщений о госпитализации заслуженный артист России Алексей Глызин пояснил, что Добрынин болел последние 1–1,5 года и уже давно не выступал. При этом поэт-песенник Симон Осиашвили поделился с SHOT, что незадолго до ухода из жизни Добрынин начал работу с ним над новой песней, однако так и не успел ее закончить.





Симон Осиашвили заслуженный артист России, поэт-песенник Он обозначил мне ключевую фразу новой песни, я даже написал к ней припев. Правда, Слава с самого начала говорил, что, наверное, это будет последняя песня в его жизни.

Похороны народного артиста России пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября.

Вячеслав Добрынин родился в Москве 25 января 1946 года. Настоящая фамилия артиста – Антонов, однако еще в начале карьеры он взял себе псевдоним, поскольку на эстраде широкую известность получил Юрий Антонов.

В 1970 году Добрынин дебютировал как композитор, и за десятки лет своей работы он написал сотни песен. При этом многие из них он исполнял сам. Добрынину принадлежат такие шлягеры, как "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Колдовское озеро", "Ах, какая женщина", "Прощай, от всех вокзалов поезда…", "Ты разбила мне сердце", "Напиши мне письмо", "Ни минуты покоя", "Все, что в жизни есть у меня" и другие. Также его песни стали популярными в исполнении таких артистов, как Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон, Анна Герман и других.

Добрынин стал лауреатом премий "Золотой граммофон", "Песня года" и "Овация". В 1990 году фирма "Мелодия" вручила ему "Золотой диск" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро". В том же году Добрынин создал московскую группу "Доктор Шлягер".

"Его песни несут разумное, доброе, вечное"

Фото: фотохроника ТАСС/Игорь Уткин

Соболезнования в связи со смертью композитора выразил Владимир Путин. В телеграмме родным и близким он назвал Добрынина "ярким, талантливым, неординарным человеком".





Владимир Путин президент РФ Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни.

Лев Лещенко заявил РБК, что уход Вячеслава Добрынина – печаль не только для его друзей и коллег: артист был настоящим народным любимцем. Создавая свои песни, музыкант применил новый подход к современной музыке, начав соединять различные жанры. Именно по этой причине его можно считать великим, добавил Лещенко.

"То есть, ну, просто талант. И я считаю, великий человек был. Понимаете, может быть, только сегодня вот и сейчас мы поймем всю значимость его, так сказать, творчества", – сказал он.

Ни один композитор, кроме Добрынина, не написал столько хитов, заметил в беседе с телеканалом "Звезда" народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур. С музыкантом они познакомились еще в 1975 году.

"Нет певца или певицы, которые не исполняли бы песни Добрынина", – поделился воспоминаниями Винокур.

Солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев, которого в свое время продюсировал Вячеслав Добрынин, в беседе с телеканалом Москва 24 выразил соболезнования в связи со смертью музыканта.

"Для меня он был добрый, веселый, отзывчивый. Я любил Вячеслава Григорьевича. Очень жаль! Он мог бы еще пожить", – сказал Мазаев.

Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский, который дружил с Добрыниным почти 50 лет, рассказал телеканалу Москва 24, что всегда будет помнить и любить как самого музыканта, так и его голос и песни.

"Мой друг покинул нашу жизнь. Трудно сказать больше, чем чувствуешь. И то, что чувствуешь, сказать невозможно. Мы были друзьями с 1975 года. Огромная часть жизни прошла вместе. <...> Буду помнить всегда его, его голос, его песни. Буду любить его всегда!" – подчеркнул Шуфутинский.



(Борис. – Прим. ред.) Мокроусов, (Василий. – Прим. ред.) Соловьев-Седой, (Исаак. – Прим. ред.) Дунаевский.

Михаил Шуфутинский заслуженный артист России, певец Это воистину был потрясающий, невероятный, великий композитор своего времени. Я могу поставить его в один ряд с такими, какМокроусов,Соловьев-Седой,Дунаевский.

Для певицы Ольги Зарубиной, которой композитор написал песню "Теплоход", смерть коллеги стала настоящим шоком.

"Он всегда следил за собой. Он не пил, не курил. Всегда делал массажи", – отметила она в разговоре с телеканалом Москва 24.

Певица охарактеризовала Добрынина как одного из лучших в российском шоу-бизнесе. Особое внимание она обратила на его тонкий юмор и то, как приятно с ним было работать.



В Москве в возрасте 78 лет умер народный артист РФ Вячеслав Добрынин

Главным отличием Добрынина от других был его заразительный оптимизм, жизнелюбие и умение создать что-то хорошее, признался телеканалу Москва 24 композитор Андрей Державин. Он описал свое состояние от утраты наставника и друга как "растерянное" и "подавленное".





Андрей Державин композитор Его песни помогают людям выживать, несут разумное, доброе, вечное. Может быть, они не такие сложные, как академическая музыка, но зато очень понятны каждому человеку. Именно поэтому живут в домах, сердцах людей – и не одно поколение.

Народный артист России Михаил Боярский рассказал изданию "Абзац", что запомнил своего друга как очень "легкого" человека: он восторженно относился к своим коллегам, а критику воспринимал "просто". Также Боярский отметил, что Добрынин долгое время не мог решиться стать исполнителем.

"Я ему много лет советовал петь самостоятельно, он сначала стеснялся из-за картавости, но потом смог пересилить себя", – сказал он.

Певец Юрий Антонов, в свою очередь, назвал Добрынина выдающимся поэтом-песенником. Артист признался, что тяжело переживает известия о его смерти.

"Столько, сколько он написал шлягеров в СССР во время его работы со многими коллективами... песни стали необыкновенно популярными. Это был настоящий музыкант, хороший человек, веселый и жизнерадостный", – сказал певец, выразив соболезнования родным и близким артиста.

Со смертью Добрынина ушла целая эпоха талантливейших людей, убежден продюсер Иосиф Пригожин.

"К сожалению, жизнь настолько искрометна, мгновенна. Вокруг что-то горит, пылает, а его творчество останется классикой", – сказал он изданию "Лента.ру".

Соболезнования в связи со смертью Вячеслава Добрынина выразил и футбольный клуб "Динамо", чьим болельщиком он являлся. В память о нем объявят минуту молчания перед матчем команды против "Спартака" в Кубке России 2 октября, сообщили журналистам в пресс-службе клуба.

