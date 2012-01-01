Родные и близкие выразили соболезнования в связи со смертью Романа Мадянова

Заслуженный артист России Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни. По данным СМИ, звезда сериалов "Солдаты" и "Домашний арест" боролся с онкологией с 2020 года. Каким актера запомнили родные и коллеги, расскажет Москва 24.

"Папа говорил: "Прорвемся!"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

О смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова стало известно днем 25 сентября: ему стало плохо на семейной даче в Подмосковье. По словам его сына Романа, артист побледнел и успел присесть, после чего ушел из жизни. Прибывшие на вызов врачи лишь констатировали смерть.

По данным СМИ, артист боролся с онкологией с 2020 года. Мадянов-младший рассказал, что состояние отца в последнее время становилось все хуже, но он старался не падать духом.





Роман сын актера Романа Мадянова Продолжал сниматься и на съемках никого не беспокоил своим недугом настолько, насколько это возможно.

Также сын актера вспомнил о последнем разговоре с отцом, сообщил телеграм-канал "RT на русском".

"Вчера я заехал к родителям. Папа коллекционировал ножи, а я как раз купил перочинный нож. Он ему понравился, оценил. Уходя, я сказал, что люблю его", – сказал Мадянов-младший.

По его словам, отец до последнего верил, что сможет одолеть болезнь.

"Папа говорил: "Прорвемся!" Был оптимистом, верил, что сумеет победить рак", – добавил сын актера.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Мадянова похоронят 27 сентября на кладбище в селе Малахово в Раменском. Прощание состоится в тот же день в Бронницах в 12:00 по адресу Советская улица, 61.

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном Дедовске, а в 1984-м окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Затем его зачислили в штат Московского театра имени Владимира Маяковского, где он еще студентом играл у Андрея Гончарова в сказке "Иван-царевич" (1983). В общей сложности Мадянов проработал там больше 20 лет.

В кино артист дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде картины "Перевод с английского". Теперь же он известен многим по ролям в фильмах "Левиафан" и "По щучьему велению", а также сериалам "Домашний арест" и "Солдаты". Всего Мадянов сыграл в более чем 200 проектах.

Кроме того, он является заслуженным артистом РФ (1995), а также обладателем премий "Золотой орел" (2007, 2014) и лауреатом премии "Ника" (2008, 2009, 2011, 2014). При этом после смерти Мадянова движение "Ветераны России" обратилось к Владимиру Путину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой присвоить ему звание народного артиста РФ.

"Таких, как Роман, нет"

Фото: фотохроника ТАСС/Горелов Роман

Первой о смерти Романа Мадянова сообщила телеведущая Екатерина Стриженова. По ее словам, любой рассказ актера доводил всех до исступления.





Екатерина Стриженова телеведущая Какой же ты восхитительный артист. Я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел... Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!

Актриса Мария Аронова в беседе с Life.ru рассказала, что Мадянов был ее "нежным, любимым и прекрасным другом".

"Он был настоящим человечищем, с большой буквы. С Ромочкой мы работали вместе, с Ромочкой мы рыбачили, грибы собирали. Я бесконечно люблю Наташу – Ромину жену. Ромочка – это была большая-большая планета", – поделилась Аронова.

Актер Владимир Вдовиченков, который играл с Мадяновым в фильме "Левиафан", в беседе с ТАСС назвал уход коллеги из жизни невосполнимой утратой.

"Очень сожалею, потому что Роман – прекрасный артист, прекрасный человек. Я бы хотел выразить соболезнования его семье и близким. Это большая потеря для нашего театра и кинематографа, и боюсь, что она даже где-то невосполнимая, потому что таких, как Роман, нет", – сказал Вдовиченков.

Актер Сергей Безруков рассказал в своем телеграм-канале, что недавно снимался с Мадяновым в одном проекте и никто даже не подозревал о его недуге.

"Наоборот, он казался полным сил, энергии, а его потрясающее чувство юмора помогало выйти из ступора, если такой случался, хотелось соответствовать его позитивному восприятию, фантастической актерской органике", – подчеркнул Безруков.





Сергей Безруков актер Есть расхожая аксиома, что переиграть в кадре ребенка и котенка не может никто, а я добавлял: и Рому Мадянова. Каждая его роль была со знаком высокого актерского качества. Великий артист, чего уж там. Рома, нам всем будет тебя не хватать.

Заслуженный артист России Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни

Народный артист России Александр Домогаров признался в своем телеграм-канале, что убит новостями о смерти Мадянова.

"Рома! Господи, это же лучшие! Наше поколение! Я убит", – написал актер.

Актриса Татьяна Аугшкап, которая была однокурсницей Мадянова и работала с ним в Театре Маяковского, в разговоре с телеканалом Москва 24 назвала его "великим трудягой". При этом образ актера в кино и его работах в институте значительно отличался.

"Рома был очень романтичным. В кино он играл сильных задиристых героев, а в институте – очень трепетные, серьезные, лирические роли. Анекдоты никто так не рассказывал, как Роман, рыбак он был потрясающий. И все делал для своей жены и сына, думаю, им сейчас очень тяжело", – рассказала актриса.





Татьяна Аугшкап актриса Это очень горько, что мы потеряли личность такого масштаба. Такого человека, друга, компаньона, коллегу.

Соболезнования в связи со смертью Романа Мадянова выразили и в Театре Маяковского: в некрологе на сайте сказано, что он был одним из самых интересных характерных актеров труппы.

"Мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Романа Сергеевича. Сегодня мы скорбим вместе с вами. Светлая вечная память талантливому Артисту и прекрасному Человеку", – говорится в сообщении.

Соболезнования опубликовали и в ГИТИСе, выпускником которого является Мадянов. В публикации отмечено, что в театре он сыграл немало запоминающихся ролей, а его блестящие импровизации становились украшением постановок.

