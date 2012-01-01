Родные и близкие выразили соболезнования в связи со смертью Романа Мадянова

Заслуженный артист России Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни. По данным СМИ, звезда сериалов "Солдаты" и "Домашний арест" боролся с онкологией с 2020 года. Каким актера запомнили родные и коллеги, расскажет Москва 24.
"Папа говорил: "Прорвемся!"
О смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова стало известно днем 25 сентября: ему стало плохо на семейной даче в Подмосковье. По словам его сына Романа, артист побледнел и успел присесть, после чего ушел из жизни. Прибывшие на вызов врачи лишь констатировали смерть.
По данным СМИ, артист боролся с онкологией с 2020 года. Мадянов-младший рассказал, что состояние отца в последнее время становилось все хуже, но он старался не падать духом.
Также сын актера вспомнил о последнем разговоре с отцом, сообщил телеграм-канал "RT на русском".
"Вчера я заехал к родителям. Папа коллекционировал ножи, а я как раз купил перочинный нож. Он ему понравился, оценил. Уходя, я сказал, что люблю его", – сказал Мадянов-младший.
По его словам, отец до последнего верил, что сможет одолеть болезнь.
"Папа говорил: "Прорвемся!" Был оптимистом, верил, что сумеет победить рак", – добавил сын актера.
Мадянова похоронят 27 сентября на кладбище в селе Малахово в Раменском. Прощание состоится в тот же день в Бронницах в 12:00 по адресу Советская улица, 61.
Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном Дедовске, а в 1984-м окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Затем его зачислили в штат Московского театра имени Владимира Маяковского, где он еще студентом играл у Андрея Гончарова в сказке "Иван-царевич" (1983). В общей сложности Мадянов проработал там больше 20 лет.
В кино артист дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде картины "Перевод с английского". Теперь же он известен многим по ролям в фильмах "Левиафан" и "По щучьему велению", а также сериалам "Домашний арест" и "Солдаты". Всего Мадянов сыграл в более чем 200 проектах.
Кроме того, он является заслуженным артистом РФ (1995), а также обладателем премий "Золотой орел" (2007, 2014) и лауреатом премии "Ника" (2008, 2009, 2011, 2014). При этом после смерти Мадянова движение "Ветераны России" обратилось к Владимиру Путину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой присвоить ему звание народного артиста РФ.
"Таких, как Роман, нет"
Первой о смерти Романа Мадянова сообщила телеведущая Екатерина Стриженова. По ее словам, любой рассказ актера доводил всех до исступления.
Актриса Мария Аронова в беседе с Life.ru рассказала, что Мадянов был ее "нежным, любимым и прекрасным другом".
"Он был настоящим человечищем, с большой буквы. С Ромочкой мы работали вместе, с Ромочкой мы рыбачили, грибы собирали. Я бесконечно люблю Наташу – Ромину жену. Ромочка – это была большая-большая планета", – поделилась Аронова.
Актер Владимир Вдовиченков, который играл с Мадяновым в фильме "Левиафан", в беседе с ТАСС назвал уход коллеги из жизни невосполнимой утратой.
"Очень сожалею, потому что Роман – прекрасный артист, прекрасный человек. Я бы хотел выразить соболезнования его семье и близким. Это большая потеря для нашего театра и кинематографа, и боюсь, что она даже где-то невосполнимая, потому что таких, как Роман, нет", – сказал Вдовиченков.
Актер Сергей Безруков рассказал в своем телеграм-канале, что недавно снимался с Мадяновым в одном проекте и никто даже не подозревал о его недуге.
"Наоборот, он казался полным сил, энергии, а его потрясающее чувство юмора помогало выйти из ступора, если такой случался, хотелось соответствовать его позитивному восприятию, фантастической актерской органике", – подчеркнул Безруков.
Заслуженный артист России Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни
Народный артист России Александр Домогаров признался в своем телеграм-канале, что убит новостями о смерти Мадянова.
"Рома! Господи, это же лучшие! Наше поколение! Я убит", – написал актер.
Актриса Татьяна Аугшкап, которая была однокурсницей Мадянова и работала с ним в Театре Маяковского, в разговоре с телеканалом Москва 24 назвала его "великим трудягой". При этом образ актера в кино и его работах в институте значительно отличался.
"Рома был очень романтичным. В кино он играл сильных задиристых героев, а в институте – очень трепетные, серьезные, лирические роли. Анекдоты никто так не рассказывал, как Роман, рыбак он был потрясающий. И все делал для своей жены и сына, думаю, им сейчас очень тяжело", – рассказала актриса.
Соболезнования в связи со смертью Романа Мадянова выразили и в Театре Маяковского: в некрологе на сайте сказано, что он был одним из самых интересных характерных актеров труппы.
"Мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Романа Сергеевича. Сегодня мы скорбим вместе с вами. Светлая вечная память талантливому Артисту и прекрасному Человеку", – говорится в сообщении.
Соболезнования опубликовали и в ГИТИСе, выпускником которого является Мадянов. В публикации отмечено, что в театре он сыграл немало запоминающихся ролей, а его блестящие импровизации становились украшением постановок.