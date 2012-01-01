Звезды шоу-бизнеса выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

Ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. По данным СМИ, в последнее время он боролся с онкологией. Соболезнования в связи со смертью Маслякова принесли выходцы из Клуба веселых и находчивых и звездные поклонники программы. Подробности – в материале Москвы 24.

"Был и остается легендой"

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Официальные ресурсы КВН сообщили, что бессменный ведущий игры Александр Масляков ушел из жизни, вечером 8 сентября. Последний раз он провел очередную игру Высшей лиги в 2022 году, после чего практически перестал появляться на публике. По данным СМИ, это было связано с обнаруженной у него злокачественной опухолью легких. За восемь месяцев до смерти врачи якобы сообщили Маслякову, что лечение уже не поможет. Осложнили ситуацию последствия коронавируса: телеведущий переболел им дважды, уточняет телеграм-канал SHOT.





из сообщения пресс-службы КВН Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. <…> Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову.

Александр Масляков был ведущим КВН с 1964 года. Помимо этого, он стал первым ведущим телеигры "Что? Где? Когда?", а также участвовал в создании таких программ, как "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", "А ну-ка, девушки!", "Веселые ребята" и "Испытай себя".

Масляков – полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", а в 1994-м он получил звание заслуженного деятеля искусств РФ. Также телеведущий дважды удостаивался престижной телевизионной премии "ТЭФИ". В честь него даже назван астероид главного пояса – 5245 Maslyakov.

О дате и месте похорон Александра Васильевича станет известно позднее.

"Спасибо Вам за все!"

Фото: РИА Новости/Николай Болотин

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил, что уход из жизни Александра Маслякова стал "горькой и невосполнимой утратой для всей страны". По его словам, благодаря ведущему КВН десятки талантов стали большими звездами.

"Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым", – отметил Эрнст в беседе с ТАСС.





Константин Эрнст генеральный директор Первого канала Его знали все. И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный.

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки также добавила, что Масляков создал нынешнее развлекательное телевидение.

"Актеры, продюсеры, сценаристы, шоумены, бизнесмены, депутаты – кто только не вышел из вселенной КВН! И если Владимир Зворыкин изобрел телевизор, то Масляков изобрел юмор в этом телевизоре, создав все развлекательное телевидение сегодняшнего дня. Вы были нашим космосом Александр Васильевич!", – написала она в своем телеграм-канале.

Друг Александра Маслякова, режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в беседе с телеканалом Москва 24 назвал его "эпохой советского и российского телевидения".

"Он не просто звезда и великий телеведущий, он замечательный отец и дед, великолепный умный друг и человек. Никакие некрологи не могут передать живую душу и талант ушедшего от нас друга и творца. И я очень сочувствую его семье и друзьям. Мы будем видеть его в записях, всюду будет с нами живой, веселый, умный, добрый и счастливый Александр Масляков", – сказал Гусман.

Бывший участник КВН, а ныне депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев рассказал телеканалу Москва 24, что был в шоке от последних новостей. По его словам, благодаря Маслякову он стал тем, кем является сегодня.

"Будет очень сильно его не хватать, и его и так не хватало в последние годы. Когда мы понимаем, что его больше нет, ощущается чувство сиротливости, как и у любого КВН-щика, который был с ним знаком", – поделился Тарбаев.



Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Актер и телеведущий, член жюри КВН Дмитрий Нагиев в разговоре с ТАСС признался, что для него было честью общаться с Масляковым.

"До последних дней мы общались. Последний раз я разговаривал с ним два месяца назад. Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел. Просто насморк. То мужество, с которым человек уходил, угасал, – для меня это урок личного мужества", – вспомнил он.

Многие звезды КВН попрощались с Александром Масляковым в соцсетях. Актер и продюсер Сергей Светлаков в своем телеграм-канале назвал смерть телеведущего большой утратой.





Сергей Светлаков актер, продюсер Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память.

Шоумен Михаил Галустян принес соболезнования родным и близким Маслякова и поблагодарил за все, что он сделал лично для него, для КВН и юмора в целом.

"Я Вас всегда любил и буду любить. Скольким молодым дарованиям Вы дали дорогу в большой мир. Большое количество выходцев из Вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе. Мы сохраним о Вас светлую память", – написал Галустян в своем телеграм-канале.

Попрощался с Масляковым и телеведущий Павел Воля.

"Александр Васильевич, спасибо за юность. Спасибо за путевку в жизнь", – написал он в соцсетях, также выразив соболезнования родным и близким.

Шоумены Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев в своих телеграм-каналах оставили короткие записи, в которых есть слова: "Спасибо за все!"

В свою очередь, телеведущая Лера Кудрявцева добавила, что все "мы выросли на КВН", а народный артист РФ Николай Цискаридзе назвал Маслякова "легендой для всех участников КВН и российских телезрителей" и признался, что "был очень рад стать, хоть и ненадолго, участником этого движения".