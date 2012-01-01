Коллеги Анастасии Заворотнюк рассказали, какой она была на съемочной площадке

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая на 54-м году жизни – около пяти лет звезда сериала "Моя прекрасная няня" боролась с тяжелой болезнью. По данным СМИ, ее состояние серьезно ухудшилось пару недель назад. Какой коллеги, близкие и пользователи Сети запомнят артистку – в материале Москвы 24.

"Ты самое лучшее, что у меня было"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с глиобластомой головного мозга – наиболее агрессивной и опасной формой опухоли. По данным телеграм-канала SHOT, состояние актрисы ухудшилось две недели назад, а в последнее время она жаловалась на сильные головные боли и слабость. Кроме того, Заворотнюк сильно похудела и почти не двигалась, утверждает источник издания.

В момент ухода из жизни актриса находилась в хосписе, сообщает сайт "Комсомольской правды". По данным издания, она фактически умерла на руках у супруга, фигуриста Петра Чернышева, который был рядом с ней все годы лечения.

"Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", – сказано в сообщении на странице артистки в соцсетях. Там также уточняется, что время и место прощания станут известны позднее.

Сообщения о серьезной болезни Анастасии Заворотнюк впервые появились в 2019 году. Близкие артистки долгое время скрывали происходящее, однако затем подтвердили факт лечения. Позднее директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров объяснил, что Заворотнюк борется с глиобластомой. В последние годы актриса не показывалась на публике и не давала интервью, поэтому о ее состоянии не было практически никаких подробностей.

Уход Анастасии Заворотнюк из жизни в своем аккаунте подтвердила ее дочь Анна. Она опубликовала фото с матерью, сделанное во время прогулки под дождем восемь лет назад.





Анна Заворотнюк Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой.

Анастасия Заворотнюк стала знаменитой благодаря выходу в 2004 году сериала "Моя прекрасная няня". Всего в карьере актрисы более 40 ролей в кино и на телевидении. Кроме того, она работала телеведущей в таких проектах, как "Танцы со звездами" и "Ледниковый период". В 2006-м Заворотнюк присвоили звание "Заслуженная артистка Российской Федерации".

Брак с Петром Чернышевым стал для нее третьим – в 2018-м у пары родилась дочь Мила. Кроме того, у Заворотнюк остались двое детей от второго мужа, предпринимателя Дмитрия Стрюкова.

"Без слез говорить невозможно"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер Андрей Ургант, который снимался вместе с Анастасией Заворотнюк, рассказал телеканалу Москва 24, что в нее была влюблена вся страна.

"Работать с ней было одно удовольствие. Она была красивой, умной и очень тактичной. Очень легкая в работе. Редко бывает такое сочетание, чтобы красавица была еще и умницей", – отметил он.





Андрей Ургант актер Вся страна была в нее влюблена – и правильно. Она несла доброту, красоту, ее и оставила нам в наследство. Я скорблю и переживаю вместе со всеми людьми, которые разделяют мои чувства. Конечно, прежде всего с самыми родными и близкими.

Режиссер Вадим Шмелев, в чьем фильме сыграла Заворотнюк, в беседе с телеканалом "Звезда" признался, что шокирован новостью о ее кончине.

"Все эти годы была надежда, что она все-таки как-то выкарабкается и, может быть, еще увидимся. Очень тяжело..." – поделился Шмелев.

Актер Борис Смолкин, который стал звездой "Моей прекрасной няни" благодаря роли дворецкого Константина, в момент разговора с корреспондентом "КП-Санкт-Петербург" не знал о случившемся.

"Это большое горе. Я не могу ничего сказать, никаких сил сейчас нет, простите", – сказал артист.

В свою очередь, актриса Екатерина Дубакина, также сыгравшая одну из ролей в "Моей прекрасной няне", в разговоре с телеканалом "360" назвала Анастасию Заворотнюк целеустремленным и трудолюбивым человеком. А на съемочной площадке, по ее словам, звезда ситкома относилась ко всем с большой теплотой.





Екатерина Дубакина партнерша Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" В ней никогда не было актерствования – хочу, не буду. Очень скромно всегда себя вела. Старалась помогать всем коллегам. <…> Если спрашиваешь какой-то совет, всегда откликалась. Была очень отзывчивым человеком. <…> Сил близким. Очень страшная новость.

Фигуристка Ирина Слуцкая, которая вела вместе с Анастасией Заворотнюк шоу "Ледниковый период", рассказала ТАСС, что семья и врачи делали все возможное, чтобы спасти актрису.

"Настя была очень яркой, профессиональной, она была очень хорошим человеком. К сожалению, мне не так много довелось с ней поработать вместе, это талантливый человек был во всех отношениях – и в жизни, и в профессии. Забирают лучших, это действительно очень больно, очень грустно. Дай бог, чтобы там было лучше, чем здесь, без слез это говорить невозможно, мы скорбим", – сказала Слуцкая.

Хореограф Илья Авербух в беседе с "Матч ТВ" также выразил соболезнования и поддержал в тяжелый момент супруга актрисы, Петра Чернышева, который все это время был с ней рядом.

"Это пример очень достойного поведения человека, который практически посвятил всю свою жизнь, чтобы Настя как можно дольше была вместе с нами. Боролся за каждый ее день. Он ведет и будет вести семью за собой. Петр – человек, к которому я испытываю огромное уважение. Посылаю ему силы в этот сложнейший час в его жизни, как и всей семье Анастасии. Самая добрая память", – сказал Авербух.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anna_zavorotnyuk

Пользователи соцсетей также соболезнуют в связи с уходом Анастасии Заворотнюк из жизни. И, конечно, благодарят за самую яркую роль в карьере, которая осталась для них счастливым воспоминанием из детства.

"Одна из любимейших актрис! Очень жаль, что такая болезнь никого не щадит и забирает действительно талантливых людей", – написала пользователь Юлия.

"Я в шоке. Такую молодую сожрал этот проклятый рак. Царство ей небесное", – добавила Оксана.

"Покойся с миром, эпоха нашего золотого детства, наша частичка доброты и искренности", – сказала Екатерина.

"Она сделала мое детство краше и веселей, много фразочек у нее взяла в свою взрослую жизнь. Спасибо ей большое. Покойся с миром, наша Настя", – написала Анастасия.





Любовь пользователь соцсетей Спи спокойно, наша прекрасная няня.

Также пользователи публикуют обложки журналов с изображением актрисы, плакаты и хит из "Моей прекрасной няни" о том, как героиня Анастасии Заворотнюк "работала в бутике в Бирюлево, пока ее парень не выкинул с работы".