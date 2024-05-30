Дочь Заворотнюк отреагировала на сообщения о смерти матери

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала на сообщения о смерти матери на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Девушка выложила в истории фотографию восьмилетней давности. Она рассказала, что соцсеть сама напомнила ей об этом снимке, на котором семья попала под дождь и пряталась под деревьями.

"А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", – написала Заворотнюк-младшая.

Трагедию также прокомментировала звезда сериала "Моя прекрасная няня" Екатерина Дубакина, сыгравшая старшую дочь главного героя Максима Шаталина, сообщает News.ru.

По ее словам, Заворотнюк была очень отзывчивой, трудолюбивой и ответственной.

"Никогда у нее не было звездной болезни. Очень тепло ко всем относилась, не показывала усталости, хотя, конечно, ей было сложнее всех", – подчеркнула Дубакина.

Другая коллега актрисы Лариса Лужина также рассказала телеканалу "360" о своих воспоминаниях.

"Жалко. Умерла красивая женщина, талантливый человек, который много сделал для нашего зрителя. Ее запомнят как "прекрасную няню", хорошего человека, хорошую мать и жену. <...> Кончились ее мучения", – сказала Лужина.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. Ей было 53 года. Долгие годы она боролась с раком головного мозга. О месте и времени прощания сообщат дополнительно.

Впервые о болезни артистки стало известно в октябре 2019 года. Эту информацию подтвердили ее близкие, однако они не хотели выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Тогда подчеркивалось намерение близких опровергать все "сенсационные заявления и инсайдерскую информацию от нечистоплотных СМИ". Позже директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

У актрисы остались дочь Анна и сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым и дочь Мила от брака с фигуристом Петром Чернышевым.