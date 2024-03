Знаменитый певец Эрик Кармен умер во сне

Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives/Stringer

Умер американский поп-певец Эрик Кармен, сообщает ТАСС. Автору хита 1970-х годов All by Myself было 74 года.

На сайте музыканта говорится, что он скончался во сне на выходных.

Кармен родился в США в 1949 году. С детства он любил классическую музыку и играл на фортепиано. Первый успех к нему пришел в составе поп-рок группы Raspberries, где он был основным вокалистом, а также автором и соавтором всех хитов группы.

После распада группы в 1975 году Кармен начал сольную карьеру. Среди его хитов были такие композиции, как All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Hungry Eyes и Make Me Lose Control.