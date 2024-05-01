РИА Новости: на Украине почти 300 тысячам переселенцев отменили выплаты пенсий

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Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев были отменены на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что киевские власти планируют в ближайшее время отменить выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц по требованию западных партнеров.

"Количество пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, получивших указанный статус до 24 февраля 2022 года, прошли физическую идентификацию и получают пенсионные выплаты, составляет 228,4 тысячи человек. Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии – 299,4 тысячи человек", – указано в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования Киева со стороны США может лишить жизни несколько миллионов пенсионеров. Он отметил, что на Украине сейчас около 12 миллионов пенсионеров, "которые просто вымрут, если им не дать пенсию".