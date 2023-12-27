Киев может перестать выплачивать пенсии без помощи Запада – СМИ

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Киев может прекратить выплату пенсий, а также зарплат госслужащим и учителям в случае недополучения финансирования от западных партнеров. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко.

Она заявила, что Украина поставит во главу угла оборону и обслуживание долга. Это будет означать огромный риск недофинансирования ряда социальных секторов, объяснила Свириденко.

Министр отметила, что Киев задержит выплату пенсий 10 миллионам пенсионерам, зарплат 500 тысячам госслужащим и 1,4 миллиона учителям, если не поступит иностранная помощь.

Как уточняют авторы издания, стремительно растущая инфляция и серьезное сокращение государственных расходов могут подорвать украинскую экономику, ослабить налоговую базу. Подобное сделает страну еще более зависимой от поддержки иностранных государств, заключили в тексте.

Ранее в СМИ со ссылкой на британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона сообщалось, что Лондон планирует сохранить на прежнем уровне помощь Киеву в следующем году. По его словам, в будущем можно увеличить число вооружений и техники.

До этого лидеры ЕС заявили, что украинская сторона остро нуждается в оперативных поставках боеприпасов и систем ПВО. Они попросили Евросовет нарастить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Украине.

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