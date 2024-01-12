Зеленский обвинил США в лишении украинских пенсионеров денег

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Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования Украины со стороны США может лишить жизни несколько миллионов пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский лидер в ходе общения с журналистами в Риге подверг критике американских политиков, призывающих перестать помогать Киеву. Среди прочего Зеленского попросили прокомментировать высказывание губернатора Флориды Рона Десантиса, который заявил, что недоволен тем, что выделенные США средства тратятся на выплаты украинским чиновникам и пенсионерам.

Зеленский ответил, что США в таком случае могут выдавать помощь, которая пойдет на выплаты военным.

"Такие как он отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины. <…> На зарплаты военным не давали, нам нужна была помощь на бюджет", – сказал он.

Украинский президент отметил, что если с предоставлением финансовой помощи от партнеров будут задержки, то пострадают самые уязвимые категории населения. По словам Зеленского, на Украине сейчас около 12 миллионов пенсионеров, "которые просто вымрут, если им не дать пенсию".

Он также заявил, что Десантис молодой и "не понимает, что такое поддерживать пенсионеров" в стране, в которой идет вооруженный конфликт.

"Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам", – резюмировал Зеленский.

Ранее СМИ писали, что неспособность Вашингтона выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для США и Киева. Гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила, что без поддержки со стороны Вашингтона, Киеву суждено потерпеть поражение. Она считает, что победа РФ на Украине станет концом глобального лидерства Соединенных Штатов.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет плана "Б" в случае сокращения помощи и поставок вооружений со стороны западных стран. По словам Кулебы, на Украине тем не менее рассчитывают, что Запад продолжит оказывать военную поддержку.

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