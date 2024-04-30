Средства ПВО РФ сбили три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями. Об этом Минобороны России сообщило в своем телеграм-канале.

Согласно данным оборонного ведомства, попытка террористической атаки была пресечена 30 апреля с 15:30 до 16:30 по московскому времени. Два украинских БПЛА сбили над территорией Курской области, еще один – над территорией Белгородской области, говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон атаковал "Газель" на территории сельхозпредприятия. Инцидент произошел в селе Петровка Белгородского района. В результате атаки в автомобиле выбило стекла, также посечен кузов, указал Гладков и добавил, что пострадавших нет.