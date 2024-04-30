Синоптик Леус предупредил москвичей о дождях и сильном ветре вечером 30 апреля

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Холодный фронт на подходе к Москве, скорость ветра уже достигает 15 метров в секунду. Также вечером 30 апреля местами пройдут дожди, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в ближайшие часы порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Также после 18:00 кратковременные дожди могут пройти в отдельных северных районах Подмосковья, а после 21:00 – в Москве, добавил синоптик.

В связи с погодными условиями в ГУ МЧС России по Москве призвали столичных водителей быть внимательными, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и не парковать автомобили под деревьями. Пешеходов же попросили не подходить к шатким конструкциям.

До этого ведущий специалист информационного агентства Татьяна Позднякова предупредила о заморозках в Москве на Пасху. По ее информации, температура в ночное время может понизиться до 0 градусов.