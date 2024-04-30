МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до конца дня

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сильный ветер ожидается в столице до конца вторника. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие один–два часа с сохранением до конца суток 30 апреля в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду", – уточняется в публикации.

Горожанам напомнили о мерах безопасности в условиях непогоды. Так, автомобилистов призывают быть внимательнее, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и не оставлять транспортные средства под деревьями. Пешеходов просят не подходить к шатким конструкциям.

В свою очередь, столичный Дептранс в своем аккаунте написал, что жители могут сообщить о сломанном знаке или светофоре по номеру 3210.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала слабые заморозки в столице в пасхальные выходные.

При этом апрель этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве.

