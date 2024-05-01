РИА Новости: взрывы прогремели в Одессе

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Несколько взрывов прозвучало в Одессе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, очевидцы сообщают об облаках дыма над местом первого удара. На данный момент в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

29 апреля также сообщалось о взрывах в городе.

До этого мощный взрыв произошел в Киеве. Информации о возможных повреждениях инфраструктуры не приводилось.