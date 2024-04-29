РИА Новости: взрывы прогремели в Одессе

29 апреля, 20:36Политика
Фото: ТАСС/Zuma
В Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Уточняется, что с 18:24 по московскому времени в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее взрывы прогремели в Полтавской области на северо-востоке Украины. В Миргородском районе раздались звуки взрывов, заявил глава областной администрации Филипп Пронин.
До этого мощный взрыв произошел в Киеве. Информации о возможных повреждениях инфраструктуры не приводилось.
Российская армия вытеснила ВСУ из Новомихайловки