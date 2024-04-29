Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 20:36

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: взрывы прогремели в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе

Фото: ТАСС/Zuma

В Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что с 18:24 по московскому времени в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее взрывы прогремели в Полтавской области на северо-востоке Украины. В Миргородском районе раздались звуки взрывов, заявил глава областной администрации Филипп Пронин.

До этого мощный взрыв произошел в Киеве. Информации о возможных повреждениях инфраструктуры не приводилось.

Российская армия вытеснила ВСУ из Новомихайловки

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика