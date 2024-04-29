РИА Новости: взрывы прогремели в Одессе

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В Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что с 18:24 по московскому времени в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее взрывы прогремели в Полтавской области на северо-востоке Украины. В Миргородском районе раздались звуки взрывов, заявил глава областной администрации Филипп Пронин.

До этого мощный взрыв произошел в Киеве. Информации о возможных повреждениях инфраструктуры не приводилось.