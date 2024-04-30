Открытое горение на месте пожара в Улан-Удэ ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Бурятия"

Открытое горение на площади 500 квадратных метров на месте пожара в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ ликвидировано. Об этом региональный главк МЧС России сообщает в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, к тушению привлекли 16 специалистов и четыре единицы техники. Перехода огня на жилые дома не допущено.

В свою очередь, мэр города Игорь Шутенков подтвердил в своем телеграм-канале, что пожар не коснулся жилых домов, горят надворные постройки.

Ранее в ведомстве сообщили, что в 22:00 по местному времени (17:00 по московскому) поступило сообщение о возгорании надворных построек в микрорайоне. На место происшествия направились пожарные.

Кроме того, Шутенков заявил, что в городе проводится заседание комиссии по ЧС, разворачивается пункт временного размещения на базе спортивной школы на улице Кубанской. Также объявлена эвакуация жителей.