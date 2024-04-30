30 апреля, 19:36Происшествия
Открытое горение на месте пожара в Улан-Удэ ликвидировано
Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Бурятия"
Открытое горение на площади 500 квадратных метров на месте пожара в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ ликвидировано. Об этом региональный главк МЧС России сообщает в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, к тушению привлекли 16 специалистов и четыре единицы техники. Перехода огня на жилые дома не допущено.
В свою очередь, мэр города Игорь Шутенков подтвердил в своем телеграм-канале, что пожар не коснулся жилых домов, горят надворные постройки.
Ранее в ведомстве сообщили, что в 22:00 по местному времени (17:00 по московскому) поступило сообщение о возгорании надворных построек в микрорайоне. На место происшествия направились пожарные.
Кроме того, Шутенков заявил, что в городе проводится заседание комиссии по ЧС, разворачивается пункт временного размещения на базе спортивной школы на улице Кубанской. Также объявлена эвакуация жителей.
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