Министр ВВС США заявил о проблемах с возможностью тестирования гиперзвукового оружия

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США сталкиваются с проблемами доступности и возможностей для проведения тестирования гиперзвукового оружия. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"У нас есть проблемы с возможностью и доступностью тестирования… для проведения еще гиперзвуковых испытаний", – приводит его слова РИА Новости.

Министр уточнил, что ВВС США получили значительные инвестиции для улучшения инфраструктуры и поддержки тестирования гиперзвуковых технологий, однако не стал приводить дополнительных сведений.

Ранее ВВС США заявили, что в марте этого года провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Там уточнили, что получили ценные данные о возможностях этой передовой технологии, однако отказались раскрывать данные о конкретных задачах проведенных испытаний.

До этого стало известно, что у Пентагона не получилось провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий. Ведомство планировало провести испытание на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, чтобы проинформировать о развитии гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытание не состоялось.