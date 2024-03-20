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В мире

ВВС США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183

Фото: ТАСС/ABACA

ВВС США заявили, что на минувших выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что испытания были проведены 17 марта. Ракету запустили со стратегического бомбардировщика B-52H, взлетевшего с авиабазы Андерсен на Гуаме.

В ВВС США уточнили, что получили ценные данные о возможностях этой передовой технологии. Там также отказались раскрывать данные о конкретных задачах проведенных испытаний.

"Данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия", – подчеркнули в командовании.

Ранее стало известно, что у Пентагона не получилось провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий. Ведомство планировало провести испытание на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, чтобы проинформировать о развитии гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытание не состоялось.

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