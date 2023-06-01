Токио и Вашингтон обсуждают разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

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Япония и США обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Об этом заявил японский министр обороны Ясукадзу Хамада после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Что касается сотрудничества в области оборонительных вооружений и технологий, мы договорились продвигать дискуссию и укреплять сотрудничество в области беспилотников и (обсуждаем) возможности совместной разработки будущих (систем) перехвата для противодействия гиперзвуковым технологиям", – приводит его слова ТАСС.

Японские СМИ сообщали, что Токио планирует вместе с Вашингтоном исследовать технологии перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Новые технологии позволят уничтожать гиперзвуковые ракеты на высотах, недоступных для имеющихся систем противоракетной обороны.

Минобороны Японии планирует начать в 2023 году проектирование ракетного двигателя, который будет иметь возможность поворота в случае изменения траектории полета ракеты противника. Для этого Япония планирует провести вместе с США исследование для определения необходимых технологий.

Ранее сообщалось, что ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Данный тест стал уже вторым запуском гиперзвуковой ракеты AGM-183A, при этом ВВС США отметили "достижение некоторых целей" при испытании.