В отношениях России и Японии есть тенденция к дальнейшему ухудшению – посольство РФ

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В отношениях между Японией и Россией на сегодня нет каких-либо положительных изменений, наблюдается тенденция к их дальнейшему ухудшению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы российской дипмиссии в Токио Геннадия Овечко.

Он отметил, что власти Японии под необоснованными предлогами ввели нелегитимные персональные санкции, запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров и прервали контакты по нескольким направлениям.

Кроме того, напомнил Овечко, японская сторона заморозила золотовалютные резервы Центробанка, выслала российских дипломатов и отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле.

"По сути Токио открыто заявил о желании проводить политику, наносящую нам с вами ущерб", – подчеркнул дипломат.

Еще одним сигналом к ухудшению отношений двух стран является тот факт, что Япония в качестве страны-председателя G7 поставила перед собой цель возглавить группу по усилению давления на Россию и наращиванию поддержки Украине.

Ранее Япония выразила протест РФ после того, как Генпрокуратура России признала неправительственную организацию (НПО) "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" нежелательной в стране.

До этого в японском МИД заявили, что, по мнению властей Токио, южная часть Курильских островов находится под "незаконной оккупацией России".

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