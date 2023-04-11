В МИД Японии заявили, что Россия "незаконно оккупирует" южную часть Курильских островов

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Правительство Японии считает, что южная часть Курильских островов находится под "незаконной оккупацией России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад японского МИД.

В ведомстве добавили, что эта часть островов является исконными японскими территориями. Также в МИД назвали проблему принадлежности этих территорий самым серьезным нерешенным вопросом японско-российских отношений.

Кроме того, в японском внешнеполитическом ведомстве в очередной раз подвергли критике решение Москвы прекратить переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией антироссийских санкций. В МИД также заявили, что регулярно выражают протесты РФ в связи с проведением военных учений на южной части Курильских островов.

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил о желании Токио заключить мирный договор с Россией. По его словам, правительство страны надеется на возобновление посещения могил бывшими японскими жителями Южных Курил, так как это один из высших приоритетов Японии.

В январе этого года в МИД России заявили Токио, что Москва не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов.

В министерстве добавили, что с началом спецоперации на Украине, отношения между Россией и Японией стали стремительно деградировать.

МИД Японии обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ

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