Москва не будет вести консультации с Токио по промыслу ресурсов у Южных Курил – МИД РФ

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В МИД России заявили Токио, что Москва не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве сообщили, что с началом спецоперации на Украине, отношения между Россией и Японией стали стремительно деградировать. В ведомстве отметили, что Япония стала проводить в отношении России недружественные меры, в том числе ввела 15 пакетов персональных и секторальных санкций. В Токио также отменили для России режим наиболее благоприятствуемой нации, который был зафиксирован в двустороннем Торговом договоре 1957 года, напомнили в МИД РФ.

"В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности", – сообщили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что не приемлют протесты японской стороны в связи с данным решением. Там заявили, что для возвращения к нормальному диалогу, Японии необходимо проявить элементарное уважение к России.

Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов, заключенное правительствами РФ и Японии в 1998 году, регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов. Это соглашение занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства, уточнили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Япония ввела новые антироссийские санкции. Персональные санкции коснулись 22 физических лиц и 3 организаций из России. Кроме того, были расширены экспортные ограничения.

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