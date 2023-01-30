Японский депутат назвала промысел рыбаков у Курил "вопросом жизни и смерти"

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Промысел в российской экономической зоне в районе Курильских островов имеет чрезвычайное значение для Японии и японских рыбаков. С таким заявлением выступила японский депутат Такако Судзуки.

"Для рыбаков соглашение о безопасном промысле – это вопрос жизни и смерти", – приводит ее слова ТАСС.

Судзуки заявила, что правительство Японии обязано взять на себя ответственность и помочь рыбакам, столкнувшимся с трудностями в ведении промысла.

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Тэцуро Номура также заявил, что промысел в районе Курильских островов важен для региональной экономики. Он сообщил, что Минсельхоз и МИД Японии прилагают все возможные усилия, чтобы договориться о переговорах по этой теме с Россией.

Ранее в МИД России предупредили Токио, что Москва не может согласовать проведение межправительственных консультаций по поводу сотрудничества в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов.

В ведомстве заявили, что не приемлют протесты японской стороны в связи с данным решением и сообщили, что для возврата к нормальному диалогу Япония должна проявить элементарное уважение к России.

До этого Япония ввела новые антироссийские санкции. Персональные санкции затронули 22 физических лица и 3 организации из России. Кроме того, были расширены экспортные ограничения, в том числе Япония запретила поставлять в Россию роботов.

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