КНР впервые с 1964 года заняла нейтральную позицию по вопросу принадлежности Курил – СМИ

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Пекин изменил свое мнение по теме принадлежности южной части Курильских островов на нейтральное. Об этом информирует агенство Kyodo со ссылкой на источники.

Уточняется, бывший председатель КНР Мао Цзэдун поддерживал Японию в этом вопросе еще в 1964 году. С этих времен в Пекине не озвучивалась другая позиция.

Однако СМИ выяснили, что действующий председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Москву заявил Владимиру Путину, что Китай не будет занимать ни одну из сторон по вопросу принадлежности островов.

8 февраля японский премьер-министр Фумио Кисида подчеркнул, что Токио будет придерживаться своей позиции по вопросу принадлежности островов южной части Курил. Он заявил, что на данный момент правительство Японии настаивает на определении принадлежности четырех островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).

По его словам, переговоры о заключении мирного договора будут продолжаться.

Япония на протяжении многих лет претендует на указанные четыре острова. Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы в этом вопросе иная – острова пополнили состав СССР согласно итогам Второй мировой войны. Власти РФ подчеркивали, что суверенитет России не подлежит обсуждению.

МИД Японии обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ

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