Япония выразила протест РФ из-за выхода из договора о безвизовых поездках на Курилы

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Япония выразила протест РФ в связи с решением Москвы выйти из двустороннего соглашения об облегченном посещении южной части Курил японскими гражданами, когда-то жившими на островах, а также из договора о процедуре взаимных безвизовых поездок. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
По его словам, правительство Японии считает это неправомерным. Он добавил, что на данный момент не было получено официального уведомления от российской стороны, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о прекращении действия соглашения с Японией об облегченном посещении Курил гражданами этой страны, когда-то жившими на островах. Речь идет об островах Кунашир, Итуруп и островах Малой Курильской гряды.
Посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что решение властей Японии продолжить санкционное давление на Россию является недружественным шагом, снижающим вероятность возвращения отношений двух стран в норму. По его словам, демонтаж связей с Москвой не принесет Японии никаких выгод.
До этого правительство Японии направило представление России с призывом исключить из зоны проведения военных учений южные острова Курильской гряды. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Есихико Исодзаки отметил, что соответствующий документ Токио направил по дипломатическим каналам. По его словам, проведение Москвой учений в этом регионе противоречит позиции Японии по территориальному вопросу.
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