Россия отменила безвизовый режим посещения Курил японцами

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о прекращении действия соглашения с Японией об облегченном посещении Курил гражданами этой страны, когда-то жившими на островах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Прекратить действие Соглашения <...> о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения <...> об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды японскими гражданами – бывшими жителями островов и членами их семей от 2 сентября 1999 года", – говорится в распоряжении.

Ранее посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что решение властей Японии продолжить санкционное давление на Россию является недружественным шагом, снижающим вероятность возвращения отношений двух стран в норму. По его словам, демонтаж связей с Москвой не принесет Японии никаких выгод.

