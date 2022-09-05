Путин назвал Россию настоящей Страной восходящего солнца

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Россия является настоящей Страной восходящего солнца, так как самая восточная часть Чукотки располагается восточнее Японии, заявил Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
"Вообще наших соседей японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новый Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 километров пролив и все – дальше уже американский континент. В этом смысле Страна восходящего солнца – это Россия", – приводит ТАСС его слова.
Ранее Владимир Путин заявил, что РФ не покинет глобальную экономическую арену. По его словам, страны Запада не смогут удалить всех неугодных из мировой политики и экономики, а также спорта. Все больше стран в мире намерены проводить независимую экономическую политику, подчеркнул Путин.
Россия не будет оторвана от всего мира из-за санкций – Путин
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