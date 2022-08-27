Украина расторгла соглашение с РФ о сотрудничестве в области атомной энергетики

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Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Об этом в своем телеграм-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он напомнил, что соответствующий документ был заключен 14 января 1993 года в Москве.

Ранее Киев разорвал соглашение с правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России. Мельничук тогда заявил, что соглашение действовало между кабинетом министров Украины и правительством РФ.

