Разрыв договора о взаимной работе энергосистем РФ и Киева не отразится на населении РФ

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Разрыв Киевом соглашения о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем России и Украины никак не отразится на надежности энергоснабжения россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Системного оператора" Единой энергосистемы России.

В СО ЕЭС пояснили, что параллельную работу энергосистем Украины и РФ прекратили 24 февраля 2022 года. При этом системный оператор обеспечивает соблюдение принципа надежности "N – 1" в России.

"При единичном отключении электросетевого или генерирующего оборудования в ЕЭС России и ОЭС Беларуси параметры электроэнергетического режима находятся в области допустимых значений, электроснабжение потребителей осуществляется без ограничений", – пояснили в СО ЕЭС.

Ранее представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук по итогам заседания кабмина заявил, что Киев разорвал соглашение с правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России. По его словам, соглашение действовало между кабинетом министров Украины и правительством РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

