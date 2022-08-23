В Киеве пообещали документ о гарантиях безопасности к концу августа

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К концу августа появится первый документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает УНИАН.

"До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Андерсом Фог Расмуссеном", – пообещал Ермак.

Он уточнил, что Киев постоянно говорит об этом с партнерами, которые заинтересованы в этом вопросе.

Ранее стало известно, что шесть крупнейших стран Европы не дали Киеву двусторонних военных обещаний. Исследователи посчитали, что таким образом, военная помощь Украине может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

