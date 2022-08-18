Крупнейшие страны Европы не дали новых военных обещаний Киеву – СМИ

Фото: depositphotos/JaneUK

Шесть крупнейших стран Европы не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний в июле. Об этом со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщает газета Politico.

Подчеркивается, что это произошло впервые после начала боевых действий в конце февраля. По мнению исследователей, данный факт свидетельствует о том, что военная помощь Украине может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление.

Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш, слова которого приводит газета, отметил, что тенденция по снижению в обязательствах Европы относительно военной помощи Киеву прослеживается с конца апреля.

"Несмотря на то, что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", – заявил он.

Ранее колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп поделился мнением, что западные страны, оказывающие Киеву помощь, могут утратить интерес к поддержке Украины уже через три месяца.

Он считает, что ближе к зиме страны Запада погрузятся в экономические проблемы, поэтому европейским правительствам под давлением недовольных сокращением потребления газа и ростом цен избирателей придется пересмотреть свою приверженность Киеву и антироссийским санкциям.

Страны Запада увеличили финансовую и военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

