Киев разорвал соглашение с РФ о мерах по параллельной работе энергетических систем

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Киев разорвал соглашение с правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук по итогам заседания кабмина.

По его словам, соглашение действовало между кабинетом министров Украины и правительством РФ.

Ранее глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через Украину, и самостоятельно продавать его в ЕС. По его мнению, голубое топливо принадлежит Москве до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, соответственно, оно подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.

