Зеленский заявил о неготовности Украины прекратить огонь

Фото: president.gov.ua
Украина в настоящее время не готова к режиму прекращения огня, заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге после саммита "Крымской платформы".
"В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что Минска-3 не будет", – приводит РИА Новости его слова.
президент подчеркнул, что Киев не намерен "стабилизировать ситуацию". По словам Зеленского, Украина до зимы хочет "много чего".
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложил Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным. Корреспондент турецкого телеканала добавил, что, если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, прекращение огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст Эрдогану на саммите во Львове.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность проведения встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую предлагал организовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Пескова, встреча на высшем уровне между Путиным и Зеленским будет возможна после проведения обширной подготовительной работы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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