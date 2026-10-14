США сняли санкции с председателя парламента Венесуэлы Хорхе Родригеса

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Министерство финансов США исключило из санкционного списка спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса. Об этом сообщается на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Ограничения против Родригеса Вашингтон ввел в сентябре 2018 года, когда президентом Штатов был Дональд Трамп. Американский Минфин обвинил его и других представителей венесуэльского руководства в содействии укреплению власти президента Николаса Мадуро.

Ранее Совет Евросоюза исключил российского предпринимателя Михаила Гуцериева и белорусского бизнесмена Виктора Шевцова "из европейского черного списка против Белоруссии". Однако ограничения в отношении россиянина все еще сохраняются в рамках европейского санкционного режима против РФ.

До этого американский Минфин вывел из санкционных списков 11 умерших граждан России. Среди них – члены Совфеда Игорь Панченко, Артур Чилингаров, Елена Авдеева и другие.