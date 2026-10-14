Актер Дэнни Де Вито рассказал о вечеринках на съемочной площадке сериала "Такси"

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Актер Дэнни Де Вито, известный по роли диспетчера Луи Де Пальмы в ситкоме "Такси", поделился воспоминаниями о закулисной жизни проекта. Об этом сообщает RadarOnline.

По словам артиста, съемочный день заканчивался около 22:30–23:00, после чего команда переключалась на веселье. Музыка на площадке играла до самого утра на полной громкости, а уже в понедельник нужно было снова выходить на работу к полудню.

Роль властного, но харизматичного Де Пальмы принесла Де Вито премии "Эмми" и "Золотой глобус". Позднее он снялся в фильмах "Бэтмен возвращается", "Достать коротышку", "Матильда" и "Близнецы".

Ранее актер Уиллем Дефо перевел на английский русскую поговорку о любви. Он опубликовал видео в соцсети, где произнес фразу "Любовь зла – полюбишь и козла" в переводе на английский. Ролик артист дополнил фирменным хохотом, а затем в кадре появились козы, пасущиеся на фоне.