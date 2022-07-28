Япония призвала Россию исключить Курилы из зоны военных учений

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Правительство Японии направило представление России с призывом исключить из зоны проведения военных учений южные острова Курильской гряды. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Есихико Исодзаки отметил, что соответствующий документ Токио направил по дипломатическим каналам. По его словам, проведение Москвой учений в этом регионе противоречит позиции Японии по территориальному вопросу.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность из-за активизации российских военных в регионе у Японии на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

В конце апреля министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе по дипломатии "Синяя книга" обозначило южную часть Курильских островов как "незаконно оккупированную". В документ была включена формулировка, согласно которой южная часть Курил – это "исконные территории Японии, которые в настоящее время незаконно оккупированы Россией".

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о продолжении переговоров с Японией, фактически ставшей недружественной России страной, сейчас затруднительно. Он также добавил, что все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации.

