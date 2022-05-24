В Кремле оценили возможность переименования Курильских островов

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Инициатива о переименовании Курильских островов будет поддержана, если с ней выступят жители Сахалинской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Конечно, инициатива с мест всегда приветствуется", – сказал он.

Также Песков напомнил, что с аналогичной инициативой ранее уже выступало Русское географическое общество, возглавляемое главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"Как раз РГО было инициатором того, чтобы географические названия, когда речь об иностранных по этимологии, все-таки менялись на наши исконно русские. Такая инициатива РГО была давно", – пояснил Песков.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил с инициативой дать Курильским островам русские названия, переименовав их в честь прославленных судов и дат времен русско-японской войны. Так, он предложил дать островам имена "Варяг" и "Кореец" в честь легендарного крейсера и канонерской лодки соответственно, а группу островов Хабомаи переименовать в архипелаг Русских героев моряков-тихоокеанцев.

