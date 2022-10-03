Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

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Правительство Японии по-прежнему будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений, заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая на общем пленарном заседании обеих палат парламента.

Он подчеркнул, что российско-японские отношения находятся в сложном положении из-за ситуации на Украине.

"Тем не менее мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", – сообщил японский премьер, которого цитирует РИА Новости.

Отношения России и Японии долгие годы остаются напряженными из-за отсутствия мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием является вопрос о Южных Курилах, на которые претендует Токио. Речь идет об островах Кунашир, Итуруп и островах Малой Курильской гряды.

Ранее Кисида заявил, что Япония продолжит санкционную политику в отношении России и поддержку Украины. По его словам, ситуация вошла в новую фазу из-за присоединения территорий и объявления частичной мобилизации в РФ.

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