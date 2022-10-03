Япония продолжит санкционную политику в отношении РФ и поддержку Украины

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Токио продолжит санкционную политику в отношении Москвы в поддержку Киеву, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на общем пленарном заседании обеих палат парламента.

По его словам, ситуация на Украине вошла в новую фазу из-за присоединения территорий и объявления частичной мобилизации в России.

"Мы решительно продолжим санкции в отношении России и поддержку Украины", – подчеркнул японский премьер.

Владимир Путин, выступая в Кремле по итогу референдумов, назвал позором то, как лидеры ряда западных стран "глотают" американское хамство. Подлинными причинами гибридной войны против России Путин назвал алчность Запада и его желание сохранить свою власть в мире. Глава государства добавил, что Западу критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США.

По словам президента, Штаты своими действиями спровоцировали миграционные потоки в мире. Также он напомнил, что США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Южную Корею и ряд других стран, цинично называя их союзниками. Он напомнил, что США единственные в мире дважды применили ядерное оружие, создав прецедент.



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