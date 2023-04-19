МИД РФ призвал Японию смириться с реальностью по теме принадлежности Южных Курил

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Российская сторона считает ничтожными упоминания Южных Курил в японской Синей книге по дипломатии. Острова являются неотъемлемой частью РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское министерство иностранных дел.

Япония снова использовала формулировку о незаконной оккупации северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы. – Прим.ред.) в Синей книге по дипломатии за этот год. Издание вошло в практику в 2022-м после перерыва почти в 20 лет. В книге впервые с 2011 года заявили, что острова являются принадлежащей Японии территорией.

В МИД РФ возмутились подобной практике, отметив, что Токио регулярно выражает подобную юридическую позицию, которая демонстрирует необоснованные территориальные претензии к Москве. Подобная формулировка использовалась и ранее.

"Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны. Это реальность, от которой Японии не уйти", – подчеркнули в МИД.

Япония многие годы претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция РФ по этой теме иная – острова стали частью СССР согласно итогам Второй мировой войны. Власти подчеркивали, что суверенитет России не подлежит обсуждению.

В апреле правительство Японии заявило, что южная часть Курильских островов находится под "незаконной оккупацией России". Ведомство назвало проблему принадлежности этих территорий самым серьезным нерешенным вопросом японско-российских отношений.

На это отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который подчеркнул, что южная территория Курильских островов является неотъемлемой частью РФ.