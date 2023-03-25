ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

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ВВС США сообщили о проведенных 13 марта испытаниях прототипа гиперзвуковой ракеты класса "воздух–земля". Об этом сообщает Defense News.

Данные испытания стали уже вторым запуском гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В издании сообщают, что пуск осуществил бомбардировщик B-52H Stratofortress у побережья штата Калифорния.

О том, были ли испытания успешными, не сообщается. ВВС США отметили "достижение некоторых целей" при испытании, но отказались раскрывать подробности.

Первые испытания прототипа данной ракеты прошли 17 мая 2022 года. Тогда ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа и отметили, что делают все возможное, чтобы как можно скорее предоставить это оружие американским военнослужащим.

Глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон заявил, что США развернут первую батарею гиперзвуковых ракет к концу года. Он уточнил, что гиперзвуковое оружие может выступать как "стабилизирующее", призванное предотвратить конфликт между ядерными державами.

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