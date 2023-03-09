США развернут первую батарею гиперзвуковых ракет к концу года – генерал

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В США рассматривают гиперзвуковое оружие как один из аспектов ядерного сдерживания и планируют развернуть первую батарею гиперзвукового оружия большой дальности в 2023 году. Об этом заявил глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон.

"В конце 2023 года армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности, а в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС", – приводит его слова ТАСС.

Генерал уточнил, что гиперзвуковое оружие может выступать как "стабилизирующее оружие", призванное предотвратить конфликт между ядерными державами.

По словам Коттона, разработка и развертывание гиперзвуковых ракет являются для командования приоритетом.

Ранее обозреватель Popular Mechanics заявил, что российские гиперзвуковые ракеты наводят настоящий ужас на США. Автор статьи сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия уже успела применить при проведении спецоперации на Украине, преодолевают все существующие в мире системы ПВО и ПРО.

Россиянам рассказали об отечественных гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и "Циркон"

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